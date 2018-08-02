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02 Ağustos 2018 11:56

(Özel) Tekirdağ’da korkunç manzara

Tekirdağ’da gündüz vakti uyuşturucu madde kullanan bir kişinin krize girdiği anlar yürek sızlattı.

(Özel) Tekirdağ’da korkunç manzara

02 Ağustos 2018 11:56


Edinilen bilgiye göre Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi otogar civarında uyuşturucu kullanan bir kişi yerde kıvranmaya başladı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler görenleri dehşete düşürdü. Kullandığı maddenin etkisiyle kendilerinden geçen şahıs, çevredeki vatandaşları da tedirgin etti. Görüntülerde sentetik uyuşturucu madde bonzai kullanan kişinin kendinden geçtiği ve yerlerde kıvrandığı anlar görülüyor. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kriz geçiren şahsa müdahalede bulunuldu.


Şahısın kullandığı maddenin etkisiyle yaklaşık bir saat boyunca sokak ortasında kriz geçirdiği ardından ekiplere haber verildiği öğrenildi.




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