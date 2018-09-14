(Özel) Trump'a kızan esnaf telefonunu parçaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iPhone boykotu çağrısı sonrasında ilginç manzaralar kendini göstermeye devam ediyor. Trump'a kızan esnaf mahalleliyi de arkasına alarak, iPhone telefonunu sokak ortasında parçaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iPhone boykotu çağrısının ardından telefon parçalama manzaraları kendini göstermeye devam ediyor. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Altınova Mahallesi'nde taşımacılık işleriyle uğraşan bir vatandaş, mahallede bulunan bir kıraathaneye gelerek herkese çay ısmarladı. Burada ABD'nin düşman tavırlarından dolayı mallarını protesto etmek amacıyla iPhone telefonunu kırma kararı alan Süleyman Kayalı isimli esnaf, mahalleliyi de arkasına alarak yanına aldığı çekiçle telefonunu parçaladı. Çekiç darbesi alan telefon dumanlar içinde kaldı.

Kayalı'nın telefonunu parçalamasının ardından yanında bulunan vatandaşlar da telefona basarak ABD mallarını protesto etti.

“Trump'ın kafasına vurdum”

Süleyman Kayalı, telefonunu çekiçle parçaladıktan sonra yaptığı açıklamada, “Amerika'nın bize yapmış olduğu bu düşmanlıktan dolayı mallarını protesto ediyorum ve herkesin gözü önünde Trump'ın kafasına vurdum parçaladım. Ülkemizin ürettiği yeni telefonu aldım. Ben başka bir şey tanımam. Ülkemiz, ülkemiz, ülkemiz Türkiye'miz. Her şeyden önce Türkiye'miz. Doları yükseltmiş bilmem ne. Türkiye Cumhuriyeti dolarla kurulmadı. Herkesin duyarlı olmasını istiyorum” dedi.