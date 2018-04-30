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30 Nisan 2018 10:55

(Özel) Ünlü şef Özata: "Hamur işini en iyi Trakya yapıyor"

Trakya doğumlu ünlü şef aşçı Esat Özata, Türkiye’nin en iyi hamur işi yapan bölgesinin Trakya olduğunu söyledi.

(Özel) Ünlü şef Özata:

30 Nisan 2018 10:55


Yurt içi ve yurt dışı uluslararası yemek yarışmalarında Türkiye’yi temsil eden, yarışmalarda birçok ödül kazanan ve Türk Aşçı Milli Takımı’nda kaptanlık yapan Esat Özata, Trakya bölgesinin hamur işinde çok iyi olduğunu, Türkiye’de en iyi hamur işinin Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nden çıktığını ifade etti.


Birçok televizyon programında yemek programları da hazırlayan Özata, Kırklareli doğumlu olduğunu ve bu nedenle Trakya’nın yemeklerine aşina olduğunu belirterek, "Ben Trakya doğumluyum, çocukluğum buralarda geçti. Bu nedenle Trakya mutfağına çok hakim biriyim. Rahmetli anneannemin, rahmetli babaannemin yemekleriyle büyüdüm. Onların yemeklerini halen annem gerçekleştiriyor eşim gerçekleştiriyor. Hep söylediğim şey, Türkiye’de çok farklı çok güzel ürünler var ama hamur işinin en iyi Trakya; Kırklareli, Edirne Tekirdağ yapıyor. Bunu bir şef olarak söyleyebilirim. Üniversitede bir öğretim üyesi olarak söyleyebilirim, çok başarılı hamur işleri var. Zaten göçmenliğin verdiği kültürden ötürü biz hamur işiyle beslenen bir toplumuz" dedi.


Türk mutfağının dünyada çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Esat Özata, geleneksel yemek tariflerinin kayıt altına alınarak yaşatılıp geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.




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