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29 Temmuz 2018 11:18

(Özel) Uzmanlardan sıcaklık uyarısı

İç Hastalıklar Uzmanı Dr.

(Özel) Uzmanlardan sıcaklık uyarısı

29 Temmuz 2018 11:18

Sema Halhallı son günlerde artan hava sıcaklıklarına karşın uyarılarda bulunarak, "Sağlıklı kişileri bile etkileyen sıcak çarpması, beyin kanaması, kalp krizi gibi birçok hastalığa neden olabiliyor” dedi.


Tekirdağ’da faaliyet gösteren Özel Star Medica Hastanesinde Sema Halhallı, yaz havalarının getirdiği sıcak havalar nedeniyle sıcak çarpması konusunda uyarılarda bulundu. Uzman Dr. Halhallı, "Aşırı sıcaklarda vücutta sıvı kaybı arttığı ve elektrolit dengesi bozulduğu için su tüketimi artırılmalıdır” diye konuştu.


Sema Halhallı sıcak çarpması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sağlıklı kişileri bile etkileyen sıcak çarpması, beyin kanaması, kalp krizi gibi birçok hastalığa neden olabilen aşırı sıcaklar, hipertansiyon, diyabet ve kalp hastaları için daha büyük risk oluşturmaktadır. Bu nedenle mümkünse 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamak, çıkanların ise gölgede kalmaya özen göstermeleri gerekir. Şapka takmak, el, yüz, ense ve kolları su ile serinletmek gerekir. Eve gidince vücut ısısını dengelemek için ılık bir duşta faydalı olacaktır. Aşırı sıcaklarda vücutta sıvı kaybı arttığı ve elektrolit dengesi bozulduğu için su tüketimi artırılmalıdır. Sıvı kısıtlaması gerektiren bir hastalık yok ise günde 2 buçuk litre su tüketmek gerekir” dedi.




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