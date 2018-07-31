(Özel) Yapılandırmada son gün koridorlar dolup taştı

7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında başvuru tarihi bugün sona eriyor. Bu nedenle Tekirdağ’da bulunan tüm SGK Müdürlükleri yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. SGK Tekirdağ İl Müdürlüğünün binasında borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar nedeniyle yoğunluklar meydana geliyor. SGK’nın otoparkında da araç park edecek yer kalmadı.

"2 gündür bekliyorum"

Yapılandırma için sıra bekleyen vatandaşlardan Levent Duygu, "Çok fazla bir yoğunluk var. Ben iki gündür bekliyorum Bir arkadaşımız var 3 günden beridir bekliyor" dedi.

Yapılandırma sırası bekleyen Yaşar Taşkın isimli vatandaş ise, "İnsanlar burada bekliyor. Yapılandırma zamanının uzamasında yarar var bence. Geliyoruz her zaman kalabalık, sıra gelmeyince işimiz gücümüz var gitmek zorunda kalıyoruz. Mecbur sıramızı bırakıp gidiyoruz" diye konuştu.

"Bu gece saat 23.59’a kadar açığız"

SGK Süleymanpaşa İlçe Müdürü Teoman Yılmazlar, "Bu gece saat 23.59’a kadar açığız öğlen tatilinde de çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşların bir an önce işlerini halledip gitmeleri için ekstradan başka servislerden de görevlendirme yaptık. İnşallah bir sorun çıkmadan herkesin işini halledip göndereceğiz" ifadelerini kaydetti.

"Koridorlarımız dolup taşıyor"

SGK Tekirdağ İl Müdürü Fatma Derya Alan ise, "Yapılandırma için hafta sonu da kurumlarımız çalıştı, özellikle bugün gece 12’ye kadar da çalışıyoruz. Tüm gelen vatandaşlarımızın, işverenlerimizin, sigortalılarımızın bütün beyanlarını alıp bu işleri sonlandıracağız inşallah. Şu ana kadar, 12 bin başvurumuz var sigortalı ve işveren babında. Bunu biz 15 bin-20 bine çıkarmayı düşünüyoruz. Biz bir de elimizden geldiği kadar işverenleri, sigortalıları telefonla arayarak SMS’lerle bilgilendirerek kuruma davet ettik. Bunu da artılarını çok gördük. Gerçekten avantajlı bir yapılandırma. Özelikle, borçla alakalı bilgilendirmeleri yaptık. Hepimiz vatandaş için hizmetteyiz bu son bir haftadır gece 12’ye kadar buradayız, bütün memurlarımızla, yöneticilerimizle ve idarecilerimizle. Koridorlarımız dolup taşıyor. Bir şekilde hemen beyanları alıp vatandaşlarımızı bekletmeden göndermeye çalışıyoruz. 24 saatte teyakkuzdayız ben ve ekibim" açıklamasında bulundu.