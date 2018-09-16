(Özel) Yeteneğini keşfedip peşine düştü, iki üniversitede birinci oldu

Tekirdağ'da yaşayan genç kız, çalışma azmi ve yeteneğiyle girdiği iki üniversitenin resim yetenek sınavında birinci oldu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Çağla Çizo, resim yeteneğini 10 yaşında keşfetti. İlk başta izlediği çizgi filmlerin karakterini çizerek resim yapmaya başlayan Çizo, daha sonra çeşitli şekillerde resim çizerek kendini geliştirmeye başladı. İlkokulda hocaları tarafından yeteneği fark edilince, Çizo kendini daha fazla resim çizmeye yönlendirdi. Çizo, üniversitede resim bölümüne girmek için çalışmaya başladı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sanat Atölyesinde Uğur Pekcan'dan eğitim alarak, girdiği Edirne Trakya Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sınavlarında birincilik elde etti.

“Hiç pes etmedim”

Resim çizme yeteneği öğretmenler tarafından keşfedilen Çağla Çizo, hiç pes etmeden devam ettiğini vurgulayarak, “İlkokulda sürekli çizgi film izliyordum ve o karakterleri çizmeye başladım. Daha sonra bunu hocalarıma gösterdiğim zaman, bana ‘gerçekten çok güzel çizdiğimi' söylediler, devam etmemi söylediler ve bu işte başarılı olabileceğimi söylediler ben de hiç pes etmedim. 10 yaşından beridir çizim yapıyorum şu anda üniversiteye geçeceğim” dedi.

“Sınavlara girdim ve çok güzel başarı elde ettim”

Sınavlara girmesi gerektiği zamanlarda bir sergide resim atölyesiyle tanıştığını ve 3 aylık bir çalışmayla birincilikleri elde ettiğini belirten Çizo, “Resim atölyesiyle bir sergide tanıştım. Tabloları gezerken, Uğur hoca eğitim verdiğini söyledi ve gelmek istedim üniversiteye hazırlanmam gerekiyordu. 3 ay belediyenin açtığı kursta eğitim aldım. Sınavlara girdim ve çok güzel başarı elde ettim, Trakya Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversitesini birincilikle kazandım. Resim çizerken ben günlük zorluklardan arınıp atölyede bir huzur buluyorum” ifadelerini kullandı.

Çağla Çizo, girdiği ve birincilikle kazandığı Edirne Trakya Üniversitesinde Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde, eğitim görerek resim çizmeye devam edecek.