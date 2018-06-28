(Özel) Yola akan hidrolik yağ trafiği kilitledi

Olay, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Fatih Mehmet Sultan bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir içi istikametine seyreden bir kepçenin hidrolik hortumu patladı. Patlamanın sonucunda hidrolik yağ yaklaşık bir kilometre boyunca yola döküldü. Kırmızı ışıkta duran kepçe şoförü, yağların döküldüğünü fark edince polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kayganlaşan yolda kazaların meydana gelmemesi için yolun bir şeridini trafiğe kapatarak ulaşımı tek şeritten sağladı. Trafikte uzun kuyruklar oluşurken olay yerine gelen belediye ekipleri de yolda kumlama çalışması yaptı.

Yaklaşık bir saat boyunca kilitlenen trafik, kumlama ve temizleme işleminin ardından sonra normal akışına döndü.