Toprak kullanmadan Hindistan cevizi kabuğunda çilek üreten Durmuş, serasının sosyal medyada keşfedilmesi ile beraber müşterilere sipariş yetiştiremez duruma geldi.

Turizm sektöründe muhasebe ve finansman uzmanı olarak çalışan Serhat Durmuş, işinden ayrılarak Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesine yerleşti. Burada yeni bir iş kurmak isteyen Durmuş araştırmaları sonucunda topraksız tarım çalışmalarına ilgi duydu. Kurduğu topraksız tarım çiftliği ile Trakya’da bir ilki başaran genç girişimci, Hindistan cevizi kabuğunda çilek üretmeye başladı. Seranın sosyal medyada keşfedilmesi ile müşterilere sipariş yetiştiremeyen Durmuş, başka girişimcileri de topraksız tarıma yönlendirdi. Satışlarını sadece çiftlikten yapan Durmuş’un serasına gelen müşteriler kendi çileklerini de toplayabiliyor.

"Trakya bölgesinde topraksız tarımı ilk biz yaptık"

Farklı bir proje yapmak istediklerini ifade eden Durmuş "Piyasada ne iş yapalım diye düşünürken yaptığımız iş biraz farklı olsun istedik. Herkesin çalıştığı bir sektöre girip orada yer edinmeye çalışmaktansa, yeni bir fikir ve proje ile piyasaya tutunmak istedik. Araştırmalarımızın sonucunda değişik olarak topraksız tarımda üretimi gördük. Bunun üzerine biraz araştırmalar yaptık; yapılabilirliğini, burada çıkan ürün kalitesini, pazarını araştırdık. Bizim de yapabileceğimize kanaat getirdik ve atıldık bu işe. Trakya bölgesinde topraksız tarım olarak ilk kurulumu ben yaptım. Bizimle birlikte yatırımı gören bazı yatırımcı arkadaşlar da kendi tesislerini kurulum aşamasına getirdiler. Biz bir nevi bu bölgede öncü olduk. Yavaş yavaş yatırımcılar ile beraber bu bölgede çoğalmayı büyümeyi hedefliyoruz."

"Normalde bir dönüme 6 bin fide ekilirken, topraksız tarımla 24 bin fide dikiyoruz"

Şuan 1 dekar arazi üzerine kurduğu tesis ile 24 bin fidan üretimi yaptığını ifade eden Serhat Durmuş, topraksız tarım sayesinde 6 kat fazla üretim sağladıklarını belirtti. Durmuş, topraksız tarıma yönlenme süreci ve kurduğu tesise dair şunları paylaştı:

"Daha öncesinde turizm sektöründe muhasebe finansman uzmanı olarak çalışıyordum. Daha sonrasında kendime ticari anlamda yeni iş kapısı ararken topraksız tarım üzerine ilgi duydum. Bir senelik araştırmam sonucunda çilek tesisinin kurdum. Burada bir dekar alanda 24 bin fide ile üretim yapıyoruz. Burada kokopit ortamında fidelerimizin dikimini yapıyoruz. Bitki besini sayesinde beslemelerimizi gerçekleştirip doğal yolla çileklerimizi arz ediyoruz. Topraksız tarım olarak faaliyet gösteriyoruz. Topraksız tarımın en önemli özelliklerinde birisi, dönüme daha fazla bitki sığdırıp daha fazla verim almak. Normalde bir dönüm araziye 6 bin fide ekilirken, biz bu şekilde katlı yaparak 24 bin fide dikiyoruz. Bu da daha fazla üretim imkanı veriyor. Genelde bizde şubat ayı sezon başlar; bitki bakımı, temizlikler yapılır. Daha sonrasında nisan ayı gibi meyve üretimine başlarız. Sezonumuz hava şartlarına göre, hava şartlarının eksiye düşmesine kadar, yani kasım aralık ayına kadar devam etmektedir."

"Toptan satışa mal yetiştiremiyoruz"

Çilek üretimine girdikten sonra hangi pazara nasıl açılacaklarını düşündüklerini belirten Durmuş, serasına gelen müşterilerin sosyal medyada paylaşımlar yapması nedeniyle toptan satışa çilek yetiştiremediğini, sadece perakende olarak seraya gelen müşterilere satış yaptığını belirterek, "Biz buraya ilk geldiğimizde ticari olarak nasıl yapalım diye düşünüyorduk. Toptan mı satalım, perakende mi satalım, İstanbul’u mu kullanalım diye düşünüyorduk fakat sosyal medya sayesinde her gelen, görüntüyü beğenerek paylaşımlar yaptı. Bu paylaşımlarla beraber şuanda satışlarımızın yüzde yüzünü perakende olarak yapıyoruz. Buraya gelen müşterilerimize hizmet veriyoruz. Şuanda mevcut yerimizde toptana mal yetiştiremiyoruz. Hedefimiz tabi yerimizi büyüterek hem toptan hem perakende şekilde satış yapmak. Ayrıca tesisimizi geliştirerek fide üretimine de geçmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çilek üretimi ile devam edeceklerini fakat farklı meyveler üzerinde Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını söyleyen Serhat Durmuş, çalışmalar başarılı olursa tropikal meyve üretimine de geçeceklerini belirtti.