Paris’e Süleymanpaşa damgası

Yüzyılı aşkın bir süredir geleneksel olarak her yıl Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde gerçekleştirilen Paris Societe National Des Beaux-Arts (Uluslararası Plastik Sanatlar Topluluğu) Sergisi’ne, Dışişleri Bakanlığı Paris Büyükelçiliği, Türk Hava Yolları ve Süleymanpaşa Belediyesi’nin sponsorluğu ile katılan Türkiye Delegasyonunda yer alan bütün sanatçılarımız yurda altın madalyayla döndü.

Louvre Müzesi bünyesindeki Carrousel du Louvre/Salle Le Notre salonunda, Société National des Beaux-Arts (SNBA) (Uluslararası plastik sanatlar topluluğu) tarafından 8-11 Aralık 2016 tarihleri arasında, geleneksel olarak gerçekleştirilen uluslararası plastik sanatlar etkinliğine Türkiye’den giden sanatçılarımız damgasını vurdu.

Altın madalya kazanan sanatçılarımız

Etkinlikte eserleri sergilenen 20 sanatçının tamamı organizasyon tarafından altın madalyayla ödüllendirildi. Altın madalyaya layık görülen sanatçılarımızın isimleri ise şöyle:

“Nurhilal Harsa, Ayhan Çetin, Baki Bodur, Berk Arıkan, Derya Ülker, Duygu Aydoğan, Erhan Lanpir, Filiz Pelit, Hakan Esmer, Metin Kalkızoğlu, Mevlüt Akar, Nevres Akın, Nurdan Likos, Pelin Özgöçen, Raşit Altun, Reyhan Uludağ, Özgür Eryılmaz, Samet Arda Selim, Selda Eren, Serdar Leblebici."



Delegasyon Başkanı Harsa, Başkan Eşkinat’a teşekkür etti

SNBA Türkiye Delegasyonu Başkanı Nurhilal Harsa, Paris’te 12. yılına giren sergi katılımlarıyla ilgili olarak, “Dünyanın önemsediği bu çağdaş sanat platformunda 12. yılımızı dolduruyor olmak çok anlamlı ve mutluluk vericidir. Sorumluluklarımızın bilinciyle bu duruşumuzu devam ettirmemiz sonucu bu yıl çok önemli bir başarıya imza atmış olmaktan dolayı mutluyuz. Pentür dalında katılan tüm sanatçılarımız tek tek altın madalya alarak büyük bir başarıya imza atmışlardır. Süleymanpaşa Belediyesi olarak, sanata ve sanatçıya duyarlı Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Eşkinat’ın bizim için çok anlamlı olan sponsorluğuna, Paris Büyükelçimiz sayın İsmail Hakkı Musa’ya, kargomuzu taşıyan Türk Hava Yolları’na ve T.C. Dış İşleri Bakanlığı’na Türkiye Delegasyonu olarak şükranlarımızı sunuyorum," açıklamasında bulundu.



“Sanata ve sanatçıya desteğimiz sürecek”

Türkiye Delegasyonu üyesi sanatçıları başarılarından dolayı kutlayan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Süleymanpaşa Belediyemizin sponsorluğunda katılmış olduğumuz Paris Societe National Des Beaux-Arts (Uluslararası Plastik Sanatlar) Sergisi’nde yirmi sanatçımızın tamamı tek tek Altın Madalya ile ödüllendirildi. Emeği geçen herkese teşekkürler. Ülkemizin gururu, aydınlık yüzleri olan sanatçılarımızı kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Sanata ve sanatçıya verdiğimiz destek sürecek” diye konuştu.