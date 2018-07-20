Park ve mesire alanlarının zarar verilmemesi uyarısı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi: “Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanında bulunan park ve mesire alanlarına zarar verilmesi, tarafımızca üzüntüyle karşılanmıştır.

Büyük emek ve özveri ile halkımızın hizmetine sunduğumuz Çorlu Tema Park, Gölbaşı Parkı ve Cumhuriyet Parkı ile Çerkezköy ilçemizde bulunan Kentpark’a kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verilmiştir.

Vatandaşların huzurlu bir ortamda vakit geçirmeleri, spor yapmaları ve sosyalleşmeleri amacıyla hizmete sunulan ve düzenli olarak bakımları yapılan parklarımız, tüm halkımızın ortak kullanım alanlarıdır. Ayrıca kentleşmenin ve göçün çok hızlı olduğu Çorlu ve Çerkezköy ilçelerimizdeki bu alanlar, halkımızın doğal ortamda nefes alabileceği alanlardır.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşlarımıza çağrımız; ortak kullanım alanı olan bu parklarımıza zarar verilmemesi ve vatandaşlarımızın bilinçli bir şekilde bu alanları korumasıdır. Parklara zarar verildiğini gören vatandaşlarımız, 0850 459 59 59 veya 153 numaralı hatlardan kurumumuza bildirmeleri rica olunur.”