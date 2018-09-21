Çorlu'da farklı noktalarda yürütülen parke taşı çalışmaları Reşadiye Mahallesi'nde devam ediyor. Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında son olarak Şehit Ahmet Çelekoğlu Sokak'a 530 metre bordür, bin 680 metrekare kilit taşı, bin 210 metrekare kaldırım taşı ve 400 metre oluk döşendi. Bu çalışmalarla birlikte Reşadiye Mahallesi'nde toplamda 2 bin 715 metre bordür, 255 metre bahçe bordür, 31 bin 130 metrekare kilit taşı, 2 bin 482 metrekare kaldırım taşı ve 7 bin 77 metre oluk çalışması gerçekleştirilmiş oldu.

Çalışmalar kapsamında kırılan ya da işlevini yitiren malzemelerin bakım ve tamiri gerçekleştirilirken, ekipler planlamalar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.