Patpat şoförünü üzen kaza: ’Bir kara canım var’

Kazaya üzülen patpat şoförü, "Hiç bir şeyim yok, bir kara canım var" dedi.

Kaza, D-110 Karayolu üzeri Gözsüz yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, frenleri tamir ettirmek için sanayiye giden Mesut Baş yönetimindeki patpat, aynı yönde Karacahalil’e gitmekte olan Ümran Köse idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, otomobil ve patpatta maddi hasar meydana geldi. Patpat sürücüsü Mesut Baş, patpatın freninin hafif tutması sonucu otomobilin otostop çeken bir kişiye durması nedeniyle de kazanın meydana geldiğini ifade etti.

Kazaya çok üzüldüğü söyleyen Mesut Baş, "Çok talihsiz bir kaza yaşadık. Zarar bize yansıyacak. Elimde hiç bir şey yok. Bir kara canım var" diye konuştu.