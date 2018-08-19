Pazarın Paşası 21 bin liraya alıcı buldu

Paşa 21 bin liraya alıcı buldu.

Çorlu’da Kamyon Yolu olarak da anılan Ahmet Taner Kışlalı Caddesi mezbaha mevkiinde kurulan hayvanlık pazarında büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar satışa sunuldu.

Pazardaki hayvanların en büyüğü bir ton 50 kilogramlık ağırlığı ile Paşa oldu. Paşa’nın sahibi 28 yaşındaki Ertan Akbaş satışa çıkardıkları kurbanlığı 21 bin TL bedelle satıldığını söyledi. Paşa’yı diğer hayvanlardan ayrı olarak beslediğini özenle baktığını kaydeden Akbaş, “Paşa’yı diğer hayvanlardan ayrı ve özel bir yerde besledik. 1 ton olmasına rağmen çok uysal bir hayvan 21 bin liraya sattık. Bu yıl ki satışlardan memnunuz. Beklentimizin üzerinde satış gerçekleştirdik. Henüz bayram gelmedi ama elimizde de satacağımız hayvan kalmadı. Sadece bizde değil diğer pek çok besicide de kurbanlık kalmadı” dedi.