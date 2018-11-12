Pembe Prenses tırı Çerkezköy'de

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından kanserde erken teşhis yapılması amacıyla tam donanımlı olarak hazırlanan ‘Pembe Prenses' isimli mobil kanser tarama tırının, açılışı yapıldı

Vatandaşlara ücretsiz olarak kanser taraması yapacak olan ‘Pembe Prenses' isimli mobil kanser tarama tırı Çerkezköy'e geldi. Çerkezköy Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen açılış töreniyle hizmete giren tırda Çerkezköy ve bölgedeki vatandaşlara ücretsiz olarak kanser tarama faaliyetleri yapılacak.

Çerkezköy Devlet Hastanesi bahçesinde yapılan açılış törenine İlçe Kaymakamı Atilla Selami Abban, İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, İlçe Jandarma Komutanı Volkan Torun, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, İlçe Sağlık Müdürü Olcay Palak, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreni öncesinde vatandaşlara kanser konusunda bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Kanserin dünyada ölüme neden olan ikinci hastalık olduğuna dikkat çeken İlçe Sağlık Müdürü Olcay Palak, açılışta yaptığı konuşmasında, "Kanser, dünya genelinde giderek artan ve toplumlarda sosyo-ekonomik yüke, bireylerde maddi manevi kayıplara sebep olmaktadır. Yapılan çalışmalarda ülkemizde kalp damar hastalıklarından sonra en fazla ölüm nedeni kanserdir. Bu tır yoğun göç alan ilçemizde vatandaşlarımızın daha kolay ulaşması daha çabuk teşhis konulması amacıyla 12-30 Kasım tarihleri arasında, Cumartesi ve Pazar günleri de dahil olmak üzere sabah 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet verecektir. Buradaki amacımız kanserde erken tanıya dikkat çekmektir. Bu tırla 40-69 yaş arasındaki kadınlarda Mamografi, 30-65 yaş arası kadınlarda sinir testi, 50-75 yaş arası kadın ve erkeklerde bağırsak kanseri teşhisi konulabilecektir. Tırımızın ilçemize hayırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.

Kanserde erken teşhisin oldukça önemli olduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir de yaptığı konuşmasında, "Buradaki Pembe Prenses Tırı Sağlık Bakanlığımız tarafından Çerkezköy'ümüze, kanserde erken tanı konusunda farkındalığı arttırmak için gönderilmiştir. İçinde bulunan Mamografi gibi pekçok tanı yöntemi aslında hastanemizde olan şeylerdir. Fakat bunların hepsini bir arada bulundurup, kanserde erken teşhiste neler yapılabileceğini göstermek açısından, farkındalığını da arttırma açısından bütün cihazların hepsinin bir arada olduğunu görmekteyiz. Ölüm sebepleri arasında ikinci sırada yer alan kanseri ne kadar erken teşhis edersek, tedavisini o kadar sağlıklı bir şekilde yapabileceğiz. Kanserde erken teşhis oldukça önemlidir” diye konuştu.

"Kanserde erken teşhis ne kadar çabuk gerçekleşirse, tedavisi de o kadar çabuk yapılacaktır"

Sonrasında konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen İlçe Kaymakamı Atilla Selami Abban, "Bugün yine mutlu bir törenle birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sağlık Bakanlığımızın ilçemize gönderdiği Pembe Prenses tırı aşağı yukarı 20 gün boyunca ilçemizde görev yapacak. Kanserde erken teşhis ne kadar çabuk gerçekleşirse, tedavisi de o kadar çabuk yapılacaktır. Ben Sağlık Bakanlığımıza bu tırı Çerkezköy'ümüze gönderdiği için teşekkür ediyorum. Bu tırın burada olduğunu duyurmamız gerekiyor. Bu kapsamda basınımıza önemli görevler düşüyor” dedi.

Son olarak 26. Dönem AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan da tırın Çerkezköy'e hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Sizlerle birlikte bakanlığımızın bir güzel adımına daha şahitlik etmekteyiz. Sağlıklı bir nesil için erken teşhis her zaman çok önemlidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi protokol üyelerinin katılımıyla kesildi. Sonrasında Kaymakam Abban, tırda incelemelerde bulundu. İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir'den bilgi alan Kaymakam Abban, tırın Çerkezköy'e hayırlı olması dileğinde bulundu. Çerkezköy Devlet Hastanesi bahçesinde 12-30 Kasım tarihleri arasında hafta sonu da dahil olmak üzere 09.00-18.00 saatleri arasında açık tutulacak tırda ücretsiz olarak kanser tarama faaliyetleri gerçekleştirilecek.