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Pergel Vinç Ortak Kullanım Protokolü İmzalandı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Yelken İhtisas Kulübü arasında belediyeye ait Pergel Vinç’in kullanımıyla ilgili protokol imzalandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Yelken İhtisas Kulübü arasında belediyeye ait Pergel Vinç'in kullanımıyla ilgili protokol imzalandı.


Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen imza töreninde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Genel Sekreter Yardımcısı Atabey Baytöre ve Yelken İhtisas Kulübü Başkanı Eren Cicioğlu katıldı.


Protokol kapsamında, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi tarafından bot ile fiber teknelerin denize indirilmesi ve kaldırılması amacıyla kullanılan Pergel Vinç, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü teknik yönetici ve antrenörleri tarafından süresiz ve Büyükşehir Belediyesi ile ortak olarak kullanılacak.


Pergel Vinç Ortak Kullanım Protokolü İmzası sonrasında açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz; spor kulüplerine ve sporculara destek olmaya devam edecektir” dedi.

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