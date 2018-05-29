Perşembe pazarı yeni görünümüne kavuşuyor

Etap çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, söz konusu sokaklarda bulunan ve kurulduğu yıldan bu yana bakımı yapılmayarak çürümeye bırakılan Perşembe Pazarındaki demir tenteler ve reyonlar kaldırılarak daha güzel ve sağlıklı görünüm kazandırılacak caddeyi, vatandaş ve esnafın hizmetine sunacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ruşen Güneş Sokak’ın iki şeritli yol haline geleceğini belirterek “Perşembe Pazarı’na kurulduğu günden 2018 yılına kadar hiçbir bakım yapılmamış, Pazar bu yüzden sağlıksız bir görünüme dönüşmüştür. Ruşen Güneş Caddesi, 2 gidiş ve 2 geliş olarak modern bir bulvar haline getirilip ‘Süleymanpaşa Belediyemizce yeni bir Kapalı Pazar yeri yapılana kadar’ cadde pazarcı esnafımızın hizmetini görecektir. Vatandaşlarımızın ve pazarcı esnafımızın yanlış bilgilerle farklı yorumlara muhatap olmaması için bu açıklama yapılmıştır. Tüm halkımıza sağlık, mutluluk ve esenlik dilerim” dedi.