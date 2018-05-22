Personele kamuda etik kültürü eğitimi

25 Mayıs Dünya Etik Günü ve 25-31 Mayıs Etik Haftası etkinlikleri kapsamında, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından, Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik olarak Kamuda Etik Kültürü konulu eğitim programı düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Hafize Zülüflü tarafından gerçekleştirilen eğitimde, personele "Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Kamu Görevlileri Etik Kurulunun Görev ve Yetkileri, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Etik ile ilgili başlıca yasal düzenlemeler" hakkında bilgi verildi.