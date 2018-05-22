Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 15:00

Personele kamuda etik kültürü eğitimi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personeline 25-31 Mayıs Etik Haftası etkinlikleri çerçevesinde etik kültür eğitimi verildi.

Personele kamuda etik kültürü eğitimi

22 Mayıs 2018 15:00


25 Mayıs Dünya Etik Günü ve 25-31 Mayıs Etik Haftası etkinlikleri kapsamında, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından, Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik olarak Kamuda Etik Kültürü konulu eğitim programı düzenlendi.


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Hafize Zülüflü tarafından gerçekleştirilen eğitimde, personele "Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Kamu Görevlileri Etik Kurulunun Görev ve Yetkileri, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Etik ile ilgili başlıca yasal düzenlemeler" hakkında bilgi verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
24
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç