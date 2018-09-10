Photo Bisanthe Uluslararası Fotoğraf Festivali kapanış töreni ile sona erdi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Photo Bisanthe Uluslararası Fotoğraf Festivali, düzenlenen kapanış töreni ile sona ererken festival kapsamında gerçekleştirilen İnsan ve Yaşama Dair Kareler Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren eser sahipleri için de ödül töreni düzenlendi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Kumbağ Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen kapanış törenine Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Dünyaca ünlü Tekirdağlı Fotoğrafçı Onur Ercoşkun, TEFSAD, TEFOD, KIFSAD ve EFOD temsilcileri, Rusya'dan festival için gelen Photo Visa fotoğrafçıları ve fotoğraf sanatına gönül adamış birçok fotoğraf sever katıldı.

“Çok mutlu çok guruluyum”

Açılış konuşmaları ile başlayan kapanış töreninde ilk konuşmayı Onur Ercoşkun gerçekleştirirdi. Ercoşkun; konuşmasında “Festivalin açılış gününden bu güne yoğun bir tempoyla kapanış gününe geldik. İlk günden bu güne katlanarak giden bir izleyici ve fotoğrafçı kitlemiz oldu. 1 sene önce başkanımız beni davet ettiğinde ‘Tekirdağ'da büyük bir fotoğraf festivali düzenlemeye başlasak nasıl olur?' dediğinde kulağımıza çok hoş geldi. Önce hayal etmeye, düşünmeye ve son aşamada da gerçekleştirmeye başladık. Çok mutlu, çok guruluyum. Bütün yorgunlukları bir kenara bırakıp yarından itibaren bir sonraki senenin festivali için çalışmalara başlayacağız. Her geçen sene arttırarak daha da büyüterek bu festivali geleneksel hale getirmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Bugün iki tane ilki burada bir arada yaşıyoruz”

Onur Ercoşkun'un konuşmasının ardından Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat kürsüye davet edildi. Başkan Eşkinat açılışta iki ilki bir arada yaşamanın mutluluğunu yaşadığını dile getirirken; “Bugün iki tane ilki burada bir arada yaşıyoruz. Bir tanesi yeni doğan, büyük bir keyif ile takip ettiğimiz Photo Bisanthe. Önce bir yarışma, arkasından safari, arkasından sergiler ve Rus arkadaşlarımızın verdiği katkı. Bir diğer ilk ise biz bu binayı ilk defa kullanıyoruz. Burası benim çocukluğumda şaraphane olarak çalışan, daha sonra belediyeye devrolan ve Kumbağ Belediyesi döneminde depo olarak kullanılan, depo olarak kullanılırken de şu an da cam korumalığı ile üstünde bulunduğumuz şarap rezervlerinin, tonozların daha fazla alan elde etmek için yıkılıp katledildiği yer. Bu bina tescilli bir bina. Anıtlar kurulundan buranın iznini alırken geri kalanları muhafaza etme koşulu getirildi. Çok da güzel bir görüntü çıktı. Bu sene içinde buranın restorasyonu tamamlandı. Nasıl bir fonksiyon vereceğimizi düşünürken ilk defa yapılacak olan bu festivalin kapanış sergisi ve ödül törenini burada yapalım dedik. Çok da güzel oldu.” dedi.

“Bizim yaptığımız sadece var olmuş bir şeyi açığa çıkarmak oldu

Sözlerine fotoğraf festivalinin gelişimi ile devam eden Eşkinat, “Tekirdağ'da fotoğrafın potansiyeli oldukça yüksek. Her iki derneğimiz de olağanüstü çalışmalar yapıyorlar. Zaman zaman sosyal medyadan, zaman zaman sergilerinden onları zevkle izliyoruz. Bizim yaptığımız sadece var olmuş bir şeyi açığa çıkarmak oldu. Bu arada bu ülkenin yetiştirdiği önemli bir fotoğraf sanatçısı, bizim çocuğumuz Onur Ercoşkun, onun da yetiştiği şehirde böyle bir etkinlik yapılmasa olmazdı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” açıklamasında bulundu.

Başkan Eşkinat'ın konuşmasının ardından emeği geçenlere plaket verilirken yarışmada dereceye giren eserlerin ödüllendirilmesi ile tören sona erdi.