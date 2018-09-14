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Photo Safari'de dereceye giren fotoğraflar belli oldu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Photo Bisanthe Uluslararası Fotoğraf Festivali kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen Photo Safari’de dereceye giren fotoğraflar belli oldu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Photo Bisanthe Uluslararası Fotoğraf Festivali kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen Photo Safari'de dereceye giren fotoğraflar belli oldu.


Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Photo Bisanthe Uluslararası Fotoğraf Festivali, TFSF Temsilcisi Hasan Özdemir gözetiminde gerçekleşen yarışmada TEFSAD Başkanı Mehmet Çevik, MSGSÜ Küratörü Onur Ercoşkun ve EFOD Başkanı Serdar İyiiz jüri olarak 297 başvuruyu inceledi. İlk elemede bir kalsın oyu alan 209, ikinci elemede iki kalsın oyu alan 121, üçüncü elemede üç kalsın oyu alan 37 ve dördüncü turda da üç kalsın oyu alan 8 eser final turuna kalmaya hak kazandı.



Birinci Ahmet Mücen'in çektiği kare seçildi


Finale kalan 8 fotoğraftan birinci, ikinci, üçüncü ve mansiyonlar kapalı oylama ile belirlenirken en yüksek oyu alan İstanbul'dan Ahmet Mücen'in çektiği fotoğraf Photo Safari'nin birincisi oldu. Tekirdağ'dan yarışmaya katılan Canan Yaşar'ın çektiği kare yarışmada ikinci seçilirken Edirne'den Osman Berker Gümüş'ün fotoğrafı da üçüncü olma başarısını gösterdi.



30 fotoğraf sergileme ödülü aldı


Volkan Karagülleoğlu, Ömer Şahin ve Hasan Karakaş'ın mansiyon kazandığı yarışmada Süleymanpaşa Belediyesi Özel Ödülü de Hasan Karakaş'ın çektiği fotoğrafa verildi. Yapılan açıklamada dördüncü tura kalan 30 eserin sergilemeye layık görüldüğü ifade edildi.

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