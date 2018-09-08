Photo Visa Fotoğraf Sergisi büyük ilgi gördü

Uluslararası Fotoğraf Festivali bünyesinde gerçekleştirilen ve Rus sanatçıların eserlerinden oluşan Photo Visa Fotoğraf Sergisi’nin açılışı için tören düzenlendi.

Değirmenaltı Mahallesi’nde bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen açılış töreninde Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve eşi Belgin Eşkinat’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Gülferah Güral ve Mehmet İşsever, Bisanthe Photo 1. Uluslararası Fotoğraf Festivali Kuratörü Onur Ercoşkun, sergilenen eserlerin sahipleri fotoğraf sanatçıları Stoyan Vassev, Irina Chmyreva ve Masha Goldman, Tekirdağ Fotoğraf Sanatı Derneği ile Tekirdağ Fotoğraf Derneği temsilcileri ve çok sayıda sanatsever de hazır bulundu. Eserleri sergilenen sanatçılardan Tatiana Plotnikova’nın sağlık sorunları nedeniyle açılışta yer alamadığı belirtildi.

Açılış konuşmasını yapan Kuratör Onur Ercoşkun, fotoğraf sanatçılarını tanıtarak her birine söz verdi. Sanatçılar Vassev, Goldman ve Chmyreva, Bisanthe Photo Uluslararası Fotoğraf Festivali’nin ilkinde yer almanın kendileri için çok özel olduğunu ve burada olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından sanatçılar, katılımcıların sorularını yanıtladı ve birlikte sergiyi dolaştılar.

"Bisanthe photo, ilk yılında uluslararası kimliğini ortaya koydu”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Eşkinat, "Bisanthe Photo, ilk yılında uluslararası kimliğini ortaya koymuştur. Rus sanatçıların ışığın peşindeki maceralarının izdüşümlerini gördüğümüz eserlere hayran olmamak elde değil. Onları burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Başta küratörümüz Onur Ercoşkun olmak üzere, Bisanthe Photo’da emeği geçen fotoğraf derneklerimize, personelimize ve herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.