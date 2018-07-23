Piknik alanlarında temizlik çalışmaları

Yaz döneminin gelmesiyle birlikte vatandaşların özellikle en çok tercih ettikleri piknik alanlarından biri olan Ulaş Mahallesindeki piknik alanı, her hafta sonu gerek bölge halkı, gerekse dernekler tarafından yoğun bir şekilde talep görüyor. Ergene’de bulunan bazı dernekler geçtiğimiz hafta sonu çeşitli etkinlikler ile Ulaş Mahallesi çamlık alanında dernek üyeleri ve ailelerine yaptıkları etkinlikler ile güzel vakit geçirmelerini sağladılar.

Ulaş çamlığının hafta sonları yoğun bir şekilde kullanılmasından dolayı, Ergene Belediyesi Temizlik İşlerine Bağlı ekipler, yeni günün ilk mesai saatlerinde, çalışmalarına Ulaş Çamlığı’ndan başladılar. Çöp konteynırlarını çöp kamyonlarına boşaltan ekipler ayrıca etrafta bulunan çöpleri de temizleyerek detaylı bir mıntıka temizliğinde bulundular.

Daha temiz bir Ergene için çalışmalarını sürdüren ekipler Ulaş Mahallesinde ki çamlık piknik alanının yanı sıra Ergene İlçesine bağlı olan tüm mahallelerde aynı titizlikte temizlik çalışmalarını sürdürüyorlar.