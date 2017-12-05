Pınarça Mahallesi İçme Suyu Arıtma Tesisi hizmete girdi

Pınarça Mahallesi İçme Suyu Arıtma Tesisinde düzenlenen açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılışa, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ve vatandaşlar katıldı.

TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa yaptığı bilgilendirme konuşmasında, Pınarça Mahallesinin içme suyu problemini gerçekleştirdikleri arıtma tesisi projesiyle en kısa zamanda giderdiklerini ifade etti. Dr. Şafak Başa, "TESKİ Genel Müdürlüğü kurulduğu günden beri en önemli görevi olan halkımıza sağlıklı içme suyu ulaştırma noktasında çok önemli yatırımlar yapıyor. Sadece içme suyu değil kanalizasyon ve arıtma tesisleri konusunda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla yeni kurulan su kanalizasyon idareleri arasında gerçekten örnek bir duruma gelmiş bulunuyoruz. Kapaklı bizim yeni kurulan ilçemizden bir tanesi ve onun çok önemli bir mahallesi olan Pınarça Mahallemizin de kurulduğumuz günden beri suyla ilgili şikayetleri tarafımıza iletilmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İlçe Belediye Başkanımızın talimatları ve istekleri üzerine arkadaşlarımızla buraya geldik. Hiç unutmuyorum yine bir gün mahallemizin kahvesinde muhtarımızla beraber görüştük. Burada sudaki problemi bize anlattılar ve gerçekten içme suyu noktasında sıkıntılar olduğu, sudaki parametrelerin uygunsuzluğunu biz de tespit ettik ve bu sorunu nasıl çözebiliriz, Pınarçamıza sağlıklı içme suyu nasıl getirebiliriz diye çalışmaya başladık. Plan proje dairemiz, arıtma tesisleri dairemiz çalışmalara başladı. Buraya güzel bir arıtma tesisi yapılması konusunda karar verdik, ihalesini yaptık ve çok kısa bir süre içerisinde bugün açılışı gerçekleştiriyoruz. Pınarça İçme Suyu Arıtma Tesisimizin kurulmasının ana sebebi bu mahallemizdeki içme suyu kaynağındaki demir, mangan ve bulanıklık noktasındaki parametrelerin uygunsuzluğudur. Kurduğumuz bu tesisle beraber artık bugün itibariyle mahallemize verdiğimiz içme suyu bu üç parametre itibariyle insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmeliğe tam olarak uygun hale getirmiş bulunuyoruz” dedi.

Yaptıkları çalışma hakkında da bilgi veren Dr. Başa, “Öncelikle arıtma tesisi için demonte bir prefabrik bina yerleştirdik. Yine sadece arıtma tesisi yapmadık. Burada iki tane derin su kuyumuz var. Onlardan tesisimize bağlantı noktaları itibariyle birinci kuyudan 225 metre, ikinci kuyudan da bin 370 metre HDPE Boru Arıtma tesisimize çekilmiştir. Bulanıklığın giderilmesi için 1 adet hızlı kum filtre tankı ve demir-mangan giderimi için 1 adet katalitik mineral filtre tankı devreye alınmıştır. Filtre besleme pompaları ve paslanmaz mekanik tesisatlarını kurulumu yapılmıştır. 112 metreküplük modüler paslanmaz çelik su deposu kurulmuştur. Kimyasal dozlama üniteleri ve statik mikserin yerlerine montajı yapılmıştır. Arıtılmış suyun şebeke de istenen basınçta olması için yeni pompa ve hidrofor sistemi kurulmuştur. Tesisin elektrik sistemi tamamlanmıştır. Otomasyon sistemi kurulmuştur. Elektrik kesintilerinden etkilenmemek amacıyla derin su kuyusuna ve arıtma tesisine jenaratör kurulumu yapılmıştır. Dolayısıyla arıtma tesisimizin debisi bin 296 metreküp/gün bir debiyle vatandaşımıza sağlıklı içme suyu verebileceğiz. Bu iş için toplamda KDV dahil 1 milyon 95 bin liralık bir yatırımı burada gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Pınarça halkımız bugün itibariyle sağlıklı içme suyuna kavuşmuş bulunuyor. Ben dolayısıyla bu yatırımın mahallemize hayırlı olmasını diliyorum ama burada kalmayacağız en kısa zamanda 20 milyonluk yatırımla Kapaklı İlçemizin şebekesini de yenileyeceği dolayısıyla Pınarça Mahallemizinde şebekesi yenilenecek. En kısa projemizin temelini Kapaklı’ya atacağız" diye konuştu.

Açılan tesislerle Pınarça Mahallesinin içme suyu sorununa verdikleri sözü tuttuklarını söyleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise şunları söyledi, “Pınarçaya 30 Mart 2014’ten önce geldiğimizde çok büyük bir coşkuyla karşılanmıştık o zamanda sözümüz vardı ne isterlerse yerine gelecek diye. En önemli sorunun su olduğunu söylemişlerdi. Bugün itibariye yılların sıkıntısını çözmüş olarak karşınızdayız. Gelecek günlerde de sık sık buraya geleceğiz, yeni yatırımlarda bulunacağız ve size verdiğimiz sözleri gerçekleştirmenin mutluluğu içerisinde olacağız. Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tesis, kurdelenin kesilmesiyle hizmete açıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı ve Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay kurdelenin kesilmesinin ardından tesiste incelemelerde bulunarak mahalle sakinleriyle beraber tesisten su içtiler.