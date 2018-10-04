"PKK'ya üye olmak" suçundan aranan şahıs yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranması bulunan şahıs yakalandı.

Terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan Serdar Aslan isimli şahıs Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriye faaliyeti sırasından yakalandı. Yol kontrolü esnasında terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranması olduğu belirlenerek yakalanan Aslan jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.