Polis akü hırsızlarına savaş açtı

Tekirdağ'da polis ekipleri hurdacılarla koordineli çalışınca akü hırsızları yakayı ele verdi. Çok sayıda akü ele geçirilirken 20 yıl 61 ay ve 5 yıl 21 ay kesinleşmiş cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Tekirdağ genelinde son günlerde artan akü hırsızlığı nedeniyle polis ekiplerince kentte faaliyet gösteren hurdacıları bilgilendirme faaliyetleri yapılarak olumsuzluklara karşı irtibat numaraları bırakıldı. Hurdacılarla kurulan koordine sonucunda akü hırsızlığına karışan ve polis ekiplerince aranan 59 ZY 449 plaka aracın geldiği bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bahse konu araç polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Polisin ‘Dur' ihtarlarına uymayarak kaçan araç kovalamaca sonucunda eski bölge trafik kavşağında sıkıştırılarak durduruldu. Aracın içinden S.S. ve T.O. isimli iki şahıs yakalandı.

Araç içerisinde bulunan S.S.'nin yapılan GBT sorgulamasında 8 farklı suçtan arandığı ve 20 yıl 61 ay kesilmiş cezasının olduğu, T.O.'nun yapılan GBT sorgulamasında ise 8 farklı suçtan arandığı ve 5 yıl 21 ay kesilmiş cezasının olduğu tespit edildi.

Ayrıca yakalandıkları arabada yapılan aramada suç işlerken kullandıkları pense, kurbağacık gibi malzemelerin yanında çalmış oldukları 2 adet kamyon, 2 adet kamyonet ve 6 adet otomobile ait akü ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak gerekli soruşturmalar başlatıldı.