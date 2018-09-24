Polis eşleri aşure dağıttı

Tekirdağ'da Polis Eşleri Derneği vatandaşlara aşure dağıttı.

Daha önce İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirliği personeli ve uygulama noktalarında görev yapan polislere aşure dağıtan Polis Eşleri Derneği Tekirdağ Şube Başkanlığı, bu kez Polis Merkezi Amirliğinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Polis Eşleri Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Gökşen Aydın, “Polis Eşleri Derneği olarak her zaman vatandaşlarımızla iç içe olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda etkinliklere devam edeceğiz” dedi.

Vali Mehmet Ceylan'ın eşi Zuhal Ceylan, Polis Merkezi Amirliği önünde kurulan stantta Gökşen Aydın ile birlikte vatandaşlara aşure dağıttı. İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın da katıldığı etkinliğe İl Emniyet Müdür Yardımcılarının eşleri, dernek üyeleri, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli ile Polis Merkezi Amirliği personeli katıldı.