Polis, katil zanlısını sosyal medyadan buldu

Olayı işlediği öne sürülen kişi ile ona yardım ve yataklık yapan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çorlu’nun Havuzlar Mahallesi’nde nalbur işleten evli ve 1 çocuk babası Ümit Güler, (30) kendisinden bir süre haber alamayan babası tarafından iş yerinin deposunda vahşice öldürülmüş halde bulunmuştu. Olayın meydana geldiği yerde delil çalışması yapan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işe cinayete kurban giden nalburun çalınan arabasını takip ederek başladı. Aynı mahallede bir süre sonra terk edilen aracın bulunduğu sokaktaki şahsın görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, MOBESE, halk otobüsü, site ve apartman kameralarının da yer aldığı onlarca kameradan yüzlerce saatlik görüntü elde etti ve bu görüntüleri tek tek inceledi. Maktule ait cüzdanı bir kahvehanede bulan polis, aynı kişinin kahvehaneye de girdiğini belirledi.

Kimliğini sosyal medyadan tespit ettiler

Eşkali tespit edilen şüphelinin kimliğini de tespit etmek için nalbur, boya ve inşaat işleri yapan onlarca kişiye eşkal fotoğrafını gösteren polis zanlının kimliğini ise tespit edemedi. Bu noktada teknolojiden yararlanan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıya ait fotoğrafı internet ve sosyal medya ortamında eşleştirdi. Şüphelinin sosyal medya hesabına erişen polis ekipleri kişinin kimliğini de böylece tespit etti. Kimliği tespit edilen H.A.’nın cep telefonu kayıtlarını inceleyen polis ekipleri şüpheliye ait telefon sinyallerinin olay günü cinayetin işlendiği yer ve çevresinden geldiğini belirledi. Şahsın olay günü bir başka kişiyle çok fazla telefon görüşmesi yaptığını tespit eden polis ekipleri önce eşkaline ardından kimlik bilgilerine ulaştıkları şüphelilerden H.A.’yı (38) İstanbul Esenyurt’ta, M.B.(44)’yi de Ergene ilçesinde gözaltına aldı.

Borcu istediği için öldürmüşler

Cinayeti işlediği öne sürülen H.A.’nın Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunda susma hakkını kullandığı, M.B. adlı kişinin ise polise verdiği ifadede olay günü yaşananları tüm detaylarına kadar anlattığı kaydedildi.

M.B.’nin ifadesinde Havuzlar Mahallesi’nde yapılan bir inşaat için nalbur işletmecisi Ümit Güler’den malzeme aldıklarını ancak para vermediklerini, bir süre sonra parasını isteyen Ümit Güler ile H.A. arasında yaşanan tartışma sırasında H.A.’nın Ümit Güler’i öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

H.A.’nın olay anında üzerinde bulunan kıyafetlerinin de M.B. tarafından kuru temizlemecide temizlettirildikten sonra evinde sakladığı da tespit edildi. Eşyalara el konuldu.

H.A. ve M.B., sorgularının ardından çelik yelek giydirilerek Çorlu Adliyesine sevk edildi.