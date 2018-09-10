Polis memurundan insanlık örneği

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde trafikteki kavgayı, tesadüfen yoldan geçen bir polis engelledi.

Edinilen bilgiye göre, gece yarısı 'kazaya sebebiyet verme' iddiası yüzünden Malkara ilçe merkezi girişinde duraklayan 2 sürücü arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın yaşandığı sırada yoldan geçen Yiğit Polis Merkezi'nde görevli bir polis memuru, örnek bir davranış sergileyerek, kavganın önüne geçip, 2 araç sürücüsünü de sakinleştirdi.

Tartışmanın sona ermesiyle karakola giden sürücülerin birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili konuşan polis memuru, "İnsanlığımızı yaptık" dedi.