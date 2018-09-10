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Polis memurundan insanlık örneği

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde trafikteki kavgayı, tesadüfen yoldan geçen bir polis engelledi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde trafikteki kavgayı, tesadüfen yoldan geçen bir polis engelledi.


Edinilen bilgiye göre, gece yarısı 'kazaya sebebiyet verme' iddiası yüzünden Malkara ilçe merkezi girişinde duraklayan 2 sürücü arasında tartışma yaşandı.


Tartışmanın yaşandığı sırada yoldan geçen Yiğit Polis Merkezi'nde görevli bir polis memuru, örnek bir davranış sergileyerek, kavganın önüne geçip, 2 araç sürücüsünü de sakinleştirdi.


Tartışmanın sona ermesiyle karakola giden sürücülerin birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.


Öte yandan olayla ilgili konuşan polis memuru, "İnsanlığımızı yaptık" dedi.

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