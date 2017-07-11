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11 Temmuz 2017 13:17

Polis ve askerler şehit arkadaşları için birlikte dua okudu

Tekirdağ Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, polis ve askerler şehit arkadaşları için birlikte dua okudu.

Polis ve askerler şehit arkadaşları için birlikte dua okudu

11 Temmuz 2017 13:17

Çocuklar ve gençler de 15 Temmuz şehidi polis Münür Alkan’ın mezarı başında Kuran-ı Kerim okudu.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Tekirdağ Valiliği tarafından düzenlenen programa Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Ayşe Doğan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Erdal Eren, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz, Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek’in yanı sıra çok sayıda asker, polis ve vatandaş katıldı.


Şehitlikte düzenlenen programda şehitler için dua okunup, mezarlığa karanfil bırakıldı. Çocuklar ve gençler, darbe girişimi gecesi İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ı korurken 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde darbeci askerler tarafından şehit edilen polis memuru Münür Alkan’ın mezarı başında Kuran-ı Kerim okundu.


Öte yandan programda polis ve askerler yan yana durarak şehit arkadaşları için dua okudu. Protokol üyeleri tarafından şehit mezarlığına karanfil bırakıldıktan sonra, program sona erdi.




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