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Polisin kumar operasyonunda kapıyı kilitleyen şahıslara işlem

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde polisin bir kıraathaneye düzenlediği kumar operasyonunda iş yeri sahibi ile 12 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polisin bir kıraathaneye düzenlediği kumar operasyonunda iş yeri sahibi ile 12 kişi yakalandı. Polisi görünce içeriden kapıları kilitleyen şahıslar hakkında işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, Saray ilçesinde bir kıraathanede polis ekiplerince yapılan denetimde ikinci kattaki şahıslar polisi görünce kapıyı içeriden kilitledi. Daha sonra kapıyı açtırarak içeri giren polis, yasa dışı kumar oynatıldığını tespit etti. Müşterilerin iş yerinden 15 lira karşılığında aldıkları pullar polise teslim edildi. 12 şahsa kumar oynamaktan idari işlem yapılırken, iş yeri sahibi hakkında ise ”kumar oynamak ve oynamaya imkan sağlamak” suçundan adli işlem başlatıldı.

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