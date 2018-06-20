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20 Haziran 2018 20:28

Polisten şok operasyon

Tekirdağ’da Narko-Park, Narko-Metruk, Narko-İlçe, Narko-Sokak uygulaması gerçekleştirildi.

Polisten şok operasyon

20 Haziran 2018 20:28

Uygulamada gözaltına alınan 10 kişiden 2’si tutuklandı.


Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il ve ilçe personelinin de katılımıyla (Narko-Park, Narko-Metruk, Narko-İlçe, Narko-Sokak) uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada özellikle kentte bulunan metruk binalar didik didik arandı. Uygulama neticesinde, 4 adet ecstasy hap, 2 adet satışa hazır halde 1.40 gram eroin maddesi, 2 adet satışa hazır halde 5,75 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi.



10 kişi yakalandı


Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamalarda 278 şahsın GBT kontrolü yapılırken, bu uygulamada 10 kişi yakalandı. 2’si ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ ve ‘Yağma’ suçlarından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. 1’i ‘Açıktan Hırsızlık’ suçundan, 1 şahıs da ‘Tutuklu ve Hükümlünün Kaçması’ suçundan gözaltına alındı. Yakalanan 6 diğer şahsa ise ’Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan işlem yapıldı.



Uyuşturucu operasyonları aralıksız devam edecek


Tekirdağ genelinde ‘uyuşturucu madde ticareti’ yapan ve ‘uyuşturucu madde kullanan’ şahıslara yönelik operasyonlara bundan sonraki dönemde de aralıksız olarak devam edileceği öğrenildi.




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