Prof. Dr. Sadıklar: “Japonya’dan disiplinli çalışmayı öğrenebiliriz”

Dr. C. Tayyar Sadıklar, Japonya’yı taklit etmemizin mümkün olmadığını, fakat Japonya’dan öğreneceğimiz çok şey bulunduğunu belirterek, “Japonya’dan her şeyden evvel disiplinli çalışmayı öğrenebiliriz” dedi.

Türk-Japon Vakfı ve Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve işbirliğinde düzenlenen 2. Japon Dili ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu başladı.

Çeşitli üniversitelerden yerli ve yabancı 40 kadar katılımcının ilgi gösterdiği iki gün sürecek sempozyumun açılış törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yılmaz ve Dr. C. Tayyar Sadıklar ile davetliler katıldı. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda açılış konuşmaları ile başladı. NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cahit Kahraman, açış konuşmasında destek veren herkese ve Japonya’dan gelen davetli konuşmacı Prof. Dr. Harumi Furuie’ye teşekkür etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yılmaz ise, katılımcılara üniversitemizin tanıtımını gerçekleştirdikten sonra kuruluş aşamasındaki Japon Dili ve Edebiyatı bölümü ile ilgili olarak, “Ekibimizi tamamladıktan sonra Japon Dili ve Edebiyatı bölümüne öğrenci almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk Japon Vakfı’nın bu etkinliği üniversitelerinde düzenlediği için memnuniyetini dile getiren Prof. Dr. İsmail Yılmaz, Türk milletinin Japonya’ya ve Japonlara tarihi geçmişten ötürü özel bir sempatisi olduğunu belirtti. Prof. Dr. Yılmaz, “Bu iletişimin sadece sempozyum gibi etkinliklerle değil, oradaki üniversitelerle gerek Mevlana değişim programı gibi, gerekse bileteral çift taraflı anlaşmalarla sürmesini arzu ediyoruz. Bu noktada Türk-Japon Vakfı da bize öncülük ederse biz bundan çok büyük mutluluk duyacağız. Tekirdağ’da Türkiye ve Japonya’yı birbirine bağlayıcı bir simgemiz de var. Ertuğrul Fırkateyni Deniz Süvari Yarbayı Ali Bey, Tekirdağ Dedecik Köyündendir. Tekirdağ merkezde onun bir de heykeli bulunmaktadır” dedi.

“Japonya’dan disiplinli çalışmayı öğrenebiliriz”

Dr. C. Tayyar Sadıklar ise, katılımcılara hitaben “Biz Ankara’da Japon Dili ve Kültürünü Araştırma Uygulama Eğitim Merkezi‘ni açtık. Sizlere destek olmak, her zaman yanınızda olduğumuzu göstermek ve bu işin öneminin altını çizmek için buradayız. Maddi destek dışında destekte bulunacağımız çok önemli konular bulunduğu kanısındayım. Burada sizin yayacağınız ışık hem bu bölge için hem de Namık Kemal Üniversitesi için paha biçilmez önemdedir. Japonya’yı bizim taklit etmemiz mümkün değil, ama Japonya’dan öğreneceğimiz çok şey var. Japonya’dan her şeyden evvel disiplinli çalışmayı öğrenebiliriz. Gidip görerek, çalışarak, temaslar kurarak, oradan gelen hocaların yaydığı ışıklarla, sizlerin götüreceği ışıklarla birçok şeyleri öğreneceğiz ve uygulayacağız. Bu görevlerin idraki içerisinde olduğunuza inanıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcıların bildiri sunumlarına geçilerek sempozyum devam etti.