PTT’den bayrama ve yaza özel kampanyalar

31 Ağustos 2018 tarihine kadar sürecek olan Yaz Kampanyasında bireysel kargo müşterilerine yüzde 25 indirim uygulanacak.

Tekirdağ PTT Başmüdürü Eren Aslan, kampanyalar hakkında bilgi vererek "Gelişen, değişen Türkiye’nin yenilenen PTT’sinde müşteri memnuniyetini ön plana alarak müşteri beklentilerini de karşılayarak rekabete dayalı yeni hizmetler sunmaya devam etmektedir. Her yıl değişim dönüşüm içerisinde olan PTT müşterilerine bayram ve özel günler için indirim fırsatları vermektedir. PTT Kargo’da 31 Ağustos 2018 tarihine kadar ’Yaz Kampanyası’ başlamış olup bireysel kargo müşterilerine yüzde 25 indirim uygulamaktadır. Yurt dışı kargolarda ise PTT’nin yurt dışı gönderim hizmeti olan TURPEX ile en geç 4 iş gününde teslimler sağlanmaktadır" dedi.

Eren Arslan, PTTCELL’in de kampanyalarını anlatarak, "Ülkemizin 4’üncü büyük operatörü olma hedefimizle yola çıktığımız PTTCELL de 1000 dakika 10 TL, ek internet paketleri ise 1GB 10 TL, 2GB 15 TL, 5 GB 25 TL olarak kampanyalar güncellenmiştir" açıklamasında bulundu.

"Kişisel pulları gönderilerinizde kullanarak sevdiklerinizi özel hissettirebilirsiniz"

Posta gönderimlerinde kullanıcı fotoğraflarının basıldığı kişisel pul döneminin de başladığını belirten Arslan, "Şirketimiz, kişisel pul hizmeti ile müşterilerimizin kendi fotoğraflarını pula dönüştürerek yakınlarına gönderecekleri tebrik, posta gönderilerinde ücretlendirmede kullanılmak üzere 36,25 TL den başlayan fiyatlar ile sevdiklerine kavuşturmaktadır. Kişisel pulları gönderilerinizde kullanarak sevdiklerinizi özel hissettirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"PTT anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla bayram için uygun krediler sunmaktadır"

Tekirdağ PTT Başmüdürü Eren Aslan’ın dikkat çektiği bir başka konu ise bayram kampanyaları oldu. Arslan, "PTT müşterilerine anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla bayram ihtiyaçları için uygun krediler sunmaktadır. PTT’de tüm banka, kişi ve kurum hesaplarına ucuz ve hızlı para transferleri ile fitre ve zekatlarınız için online hızlı para gönderme sistemi bulunmaktadır. Yurt dışı para transferlerinde ise Western Union ve Upt gibi gönderim hizmetleri bulunmaktadır" dedi.