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PTT'nin kuruluş yıldönümü Malkara'da kutlandı

PTT’nin 178.

PTT'nin 178. kuruluş yıldönümü Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kutlandı.


PTT Malkara Merkez Müdürü Melihan Gök, kuruluş yıldönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "PTT, 178 yıldır ülkemizin ve milletimizin hizmetindedir. Kuruluşumuz, 23 Ekim 1840 tarihinde olup, iki asra yaklaşan köklü geçmişinde olduğu gibi bugün de ülkemizin övünç kaynağı arasındadır. Uzun yıllar boyunca posta ve haberleşme faaliyetleriyle önemli işlevler üstlenen PTT, günümüzde ise ürün ve hizmet çeşitliliği, yaygın erişim ağı, milletimiz nezdindeki güvenilirliği, yenilikçi bakış açısı, kaliteli iş ve işlemlerle hem ulusal, hem uluslararası alanda takdir görmüştür. PTT, posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık, sigortacılık alanlarındaki etkin hizmetlerini hep daha iyisini hedefleyerek yürütürken, büyük bir değişim ve dönüşüm projesine imza atmaktadır. Bizler de PTT camiası olarak, hizmetin en iyisini ve kalitelisini Malkara halkına sunmak için her zaman görevimizin başındayız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm PTT camiasındaki arkadaşlarımın 178. kuruluş yıl dönümünü kutlarım" ifadelerini kullandı.


PTT Merkez Müdürü Melihan Gök ve gişe memurları, etkinlikler kapsamında Malkara Kaymakamı Erkan Karahan'ı makamında ziyaret etti.

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