Ramazan’da fırın denetimleri sıklaştı

Tekirdağ’da Ramazan ayı nedeniyle 350 adet ekmek fırını ve 426 pastacılık ve unlu mamul üreten işletme İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından seri bir şekilde denetlendi. Yapılan denetimleri yerinde kontrol etmek amacıyla Çorlu İlçesinde, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Zekeriya Sarıkoca ile beraberinde Gıda ve Yem Şube Müdürü Kamil Yaman, Çorlu İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yılmaz kontrol görevlileri ile birlikte denetimlere katıldı.

Resmi kontrol ve denetimlerde; ekmek ve pide üretimi yapan fırınlarda genel hijyen denetimleri ile gramaj kontrolleri yapıldı.

İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, gıda denetimlerinin Ramazan ayı boyunca ve Ramazan Bayramı’nda sıkı bir şekilde devam edeceğini, mübarek Ramazan ayında fırsatçılık yapılmasına ve halkımızın ekmeği ile oynanmasına asla izin verilmeyeceğini ifade etti. Sarıkoca, herhangi bir olumsuzluk halinde vatandaşlarımızın Alo Gıda 174 İhbar Hattını arayabileceklerini belirtti.