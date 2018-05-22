Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 12:27

Ramazan’da fırın denetimleri sıklaştı

Ramazan ayı dolayısıyla Tekirdağ’da faaliyet gösteren ekmek fırınları ve pastanelerde denetimler artırıldı.

Ramazan’da fırın denetimleri sıklaştı

22 Mayıs 2018 12:27


Tekirdağ’da Ramazan ayı nedeniyle 350 adet ekmek fırını ve 426 pastacılık ve unlu mamul üreten işletme İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından seri bir şekilde denetlendi. Yapılan denetimleri yerinde kontrol etmek amacıyla Çorlu İlçesinde, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Zekeriya Sarıkoca ile beraberinde Gıda ve Yem Şube Müdürü Kamil Yaman, Çorlu İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yılmaz kontrol görevlileri ile birlikte denetimlere katıldı.


Resmi kontrol ve denetimlerde; ekmek ve pide üretimi yapan fırınlarda genel hijyen denetimleri ile gramaj kontrolleri yapıldı.


İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, gıda denetimlerinin Ramazan ayı boyunca ve Ramazan Bayramı’nda sıkı bir şekilde devam edeceğini, mübarek Ramazan ayında fırsatçılık yapılmasına ve halkımızın ekmeği ile oynanmasına asla izin verilmeyeceğini ifade etti. Sarıkoca, herhangi bir olumsuzluk halinde vatandaşlarımızın Alo Gıda 174 İhbar Hattını arayabileceklerini belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
24
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç