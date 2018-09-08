Ressam İbrahim Balaban Müzesi törenle açıldı

Müzenin açılışında Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ın yanı sıra Usta Şair Nazım Hikmet’in hayatta olan üç arkadaşından İbrahim Balaban, Duayen Gazeteci ve Yazar Hıfzı Topuz, Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Gülferah Güral ve Berkay Çakır, Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu dolayısıyla Süleymanpaşa’da bulunan heykel sanatçıları, Alarm Art Sanat Topluluğu üyesi sanatçılar, İbrahim Balaban’ın ailesi ve çok sayıda sanatsever ile vatandaş katıldı.

Ertuğrul Mahallesi Sefa Sokak’ta hizmete açılan müzenin açılış töreninde konuşan Başkan Eşkinat, Ressam İbrahim Balaban ve Gazeteci Hıfzı Topuz ile nasıl tanıştıklarını ve Balaban Müzesi fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Eşkinat’ın ardından Hıfzı Topuz, Nazım Hikmet ile ilgili anılarını anlatırken, Ressam İbrahim Balaban ise usta şairin kendisi ile ilgili yazdığı şiiri okudu. Topuz ve Balaban, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’a Balaban’ın eserlerine sahip çıktığı ve bir müzede yaşattığı için teşekkür etti.

Daha sonra açılışa katılan sanatseverler, Başkan Eşkinat, Hıfzı topuz ve İbrahim Balaban öncülüğünde müzeyi dolaştı.

4. Trakya Bağbozumu ve Ekoloji Festivali kapsamında düzenlenen açılış töreni, katılımcılara sunulan ikramlar ve hatıra fotoğrafı çekimleri ile sona erdi.