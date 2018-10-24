“Robotik Kodlama ve Stem” atölyesi açılışı yapıldı

Dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek ve hızla gelişen teknolojinin bir parçası olabilmek adına 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren faal bir şekilde çalışmalar gerçekleştiren Tekirdağ Kodluyor ve Stem projesi kapsamında ilkokul öğrencilerinin kodlama ve robotik bilgisine ulaşabilecekleri aynı zamanda uygulama yapabilecekleri Robotik Kodlama ve Stem Atölyesi Süleymanpaşa Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulunda açıkdı.

Açılışa Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fuat Asım Arvas, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ünal Mamur, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Suat Aydın, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünün açıklamasında, "Endüstri 4.0 ile birlikte ileri robotik, yapay zeka, malzeme öğrenmesi, biyoteknoloji ve genom bilimi gibi kavramlar hayatımıza girmiştir. Bu gelişmeler, hem yaşamımızı hem de iş yapış şekillerimizi değiştirecektir. Bazı meslekler tamamen yok olacak, bazıları daha fazla gelişecek, bunun yanı sıra, bugün hiç bilmediğimiz meslek dalları da ortaya çıkacaktır. Bu bilgi ve teknoloji düzeyine daha önce ulaşan ülkeler küresel ekonomide daha büyük pay alacaklar ve hatta dünya ekonomisinde söz sahibi olabileceklerdir" denildi.