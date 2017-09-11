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11 Eylül 2017 14:54

Rodostomars Tavla Turnuvası’nda ödüller sahiplerini buldu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi’nin organize ettiği ve bu yıl ilki gerçekleştirilen Rodostomars Tavla Turnuvası nefes kesen final müsabakası ile sona erdi.

Rodostomars Tavla Turnuvası’nda ödüller sahiplerini buldu

11 Eylül 2017 14:54


7-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 1. Rodostomars Tavla Turnuvası final maçı ile adeta nefesleri kesti. Dört gün boyunca Süleymanpaşa’nın en iyi tavlacıları birbirleri ile kıyasıya mücadele ederek şampiyonluk mücadelesi verdi. Finalde ise büyük heyecan yaşandı.



Final maçı nefes kesti


Rakiplerini teker teker eleyerek finale yükselen Rahim Alkıran ve Nurullah Özer arasındaki maç adeta nefesleri kesti. Beş oyunluk üç set üzerinden oynanan final müsabakasının ilk setinde 4-0 geriye düşen Rahim Alkıran, oyunu çevirmeyi başararak seti 5-4 kazanmayı başardı. Heyecan ikinci sette de devam ederken, bu kez 4-0 öne geçen Alkıran oldu. Karşı atağa geçen Özer durumu 4-3’e getirdi. İlk setin bir benzerinin yaşanacağı beklenirken, Alkıran 5-3’lük skorla ikinci seti de kazanarak maçı 2-0’a getirdi ve şampiyon oldu.



İlk üçe giren oyuncular kupa ve tavla takımı kazandı


Final maçının ardından ödül töreni düzenlendi. Turnuvada ilk üçe giren oyunculara kupa ve el yapımı tavla takımı takdim edildi.


Şampiyonada Rahim Alkıran birinci olurken, ikinciliği M. Nurullah Özer, üçüncülüğü ise Şener Gümüş elde etti. Ayrıca bir esnaf, ilk dört sırayı alan oyunculara saat ve bileklik hediye etti.


Dereceye girenlere ödüllerini Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral takdim etti. Tören hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.




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