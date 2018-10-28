Rodostoşah'da yeni dönem hazırlıkları başladı

Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Solakoğlu, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Solakoğlu ve Tekirdağ Satranç İl Temsilcisi Aylin Aydoğdu, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ı ziyaret etti. Ziyarette Süleymanpaşa Belediyesinin Rodostoşah adı altında başarıyla gerçekleştirdiği organizasyonlar masaya yatırıldı. Yaklaşık bir saat süren ziyarette Solakoğlu, Süleymanpaşa Belediyesinin satranç konusunda katkılarının çok değerli olduğunu dile getirerek, satranç sporuna yaptığı katkılardan dolayı Başkan Eşkinat'a teşekkür etti.

Özellikle Süleymanpaşalı çocukların gelişimi için satranca önem verdiklerini dile getiren Başkan Eşkinat, “Şehrimizde birçok alanda başarılı insanlar yetişmesi için çabalıyoruz. Başarılı bir gelecek çocuklukta başlar. Satranç bizim özel ilgi alanlarımızdan biri. Çünkü bizim çocuklarımız satranç ile daha fazla düşünmeyi, daha fazla seçeneği değerlendirmeyi ve belli bir noktadan değil geniş açıdan dünyaya bakmayı öğreniyor. İşte o yetenekleri bizim çocuklarımıza kazandıracak önemli unsurlardan bir tanesinin de satranç olduğunu düşünüyoruz. Satrancın mantığını kavrayan çocuklarımızın bu dünyada daha rahat ayakta kalabileceğini ve bu ülkeye önemli hizmetler yapabileceğini düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin satranç ustaları ile dünyanın satranç ustaları Rodostoşah'ta buluşacak

Bu yıl yapılacak satranç organizasyonlarının görüşüldüğü toplantıda Türkiye'nin en üst seviyedeki satranç ustaları ile dünyanın dört bir yanında en üst seviye satranç ustalarının Süleymanpaşa'da karşı karşıya gelmesi projesinin ön görüşmesi yapılırken, detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağı ifade edildi.