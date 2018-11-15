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Rögara düşen koyunu belediye ekipleri kurtardı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde otladığı sırada hırsızlar tarafından kapağı çalınan rögara düşen koyun, uzun çabalar sonucunda kurtarıldı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde otladığı sırada hırsızlar tarafından kapağı çalınan rögara düşen koyun, uzun çabalar sonucunda kurtarıldı.


Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Kahya Mahallesi mevkisinde otlayan bir koyun, kapağı kısa süre önce çalınan rögara düştü. Durumu hemen yetkililere bildiren çoban, koyunu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Daha sonra olay yerine gelen Hayrabolu Belediye ekipleri, koyunu uzun uğraşlar sonucunda kurtararak sahibine teslim etti.

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