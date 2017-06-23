Roman çocuklara Survivor heyecanı

Yıl Gençlik Merkezinde hazırlanan mini Survivor parkurunda birbirleri ile yarışarak gönüllerince eğlendiler.

Süleymanpaşa Belediyesi Aydoğdu Mahallesi Sosyal Etkinlik Merkezi, mahallede yaşayan çocuklara çeşitli eğitimler vermesinin yanı sıra farklı etkinliklerle de eğlenceli anlar yaşatıyor. Geçtiğimiz günlerde sahildeki lunaparkta gönüllerince eğlenen çocuklar, bu kez Süleymanpaşa Belediyesi 100. Yıl Gençlik Merkezinde oluşturulan mini Survivor parkurunda yarışarak heyecanı yaşadılar. Kaşıkla pinpon topu taşıma, halka ve top atma, mumyalama, basket atma gibi etaplardan oluşan oyunda beşer kişiden oluşan altı takım yarıştı.

Başkan Eşkinat da çocuklarla yarıştı

Öte yandan, 30 öğrencinin keyifli eğlencesine Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral da eşlik etti. Başkan Eşkinat, takımlardan birine dahil olarak top atma oyununu oynadı.

“Onları böyle neşeli görmekten mutluyuz”

Başkan Eşkinat, Aydoğdu Mahallesi Sosyal Etkinlik Merkezinin kısa zamanda çok önemli bir işlevi yerine getirdiğini belirterek, “Aydoğdu Mahallesindeki çocuklarımız, potansiyeli olan ama eğitim yönü eksik kalan değerlerimiz. Biz verdiğimiz eğitimler ve kurslarla onlara bir nebze de olsa fırsat eşitliği yaratmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda eğitici eğlencelerle buluşmaları için de imkanlarımızı seferber ediyoruz. Onları böyle neşeli ve aktif bir katılım içinde görmekten son derece mutluyuz” diye konuştu.