Roman Dernekler Konfederasyonu Süleymanpaşa'nın çalışmalarını inceledi

Avrupa, Balkanlar, Trakya, İstanbul ile Tekirdağ ilçeleri Roman Birlik, Federasyon, Dernek Başkanları ve Temsilcileri, Roman Dernekler Konfederasyonu çatısı altında Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ı ziyaret ederek belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

Süleymanpaşa Belediyesi Sahil Ek Hizmet Binası'nda gerçekleşen ziyarette Başkan Eşkinat'a Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral da eşlik ederken ziyarete Avrupa Balkan Roman Dernekler Birliği Federasyon Başkanı Hilmi Keskin, Marmara ve Ege Roman Dernekler Federasyon Başkanı Murat Osman Aşan, Selanik ve Trakya Romanlar Federasyonu Genel Başkanı Kamber İşçi, İstanbul Roman Çiçekçileri Derneği Başkanı Metin Salih Şantürk, Şişli Roman Kültürünü Destekleme Derneği Başkanı Emrah Solaklar, Şişli Roman Spor Kulübü Derneği Başkanı Aydoğan Ayvacıoğlu, Süleymanpaşa Roman Müzisyenler Derneği Başkanı Ahmet Giley, Süleymanpaşa Roman Hakları Savunucu Serkan Kara, Çanakkale Fevzipaşa Mahalle Muhtarı Hacı Ramazan Işlak, Çanakkaleli Roman Seramik Sanatçısı Ressam Rabia Yumuşaklar, Çanakkale 1915 Spor Kulübü Yönetici Metin Doğan, Malkara Roman Kültür Ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Özkır, Çorlu Öz Roman Dernek Başkanı Mecit Dilek ve Öz Çorlulular Roman Dernek Başkanı Bahattin Bektaş katıldı.

Süleymanpaşa Belediyesinin çalışmalarını Başkan Eşkinat'tan dinlediler

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Roman vatandaşların ihtiyaçlarının karışlanması ve yaşamlarını kolaylaştırma konusunda Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar misafirlerle paylaşılırken çevre il ve ilçelerde de benzer çalışmaların yapılması konusunda izlenecek yollar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Roman toplumuna yönelik istihdam, eğitim, sosyal ve kültürel etkinliklerde yapmış olduğu desteklerden dolayı Türkiye Roman Dernekler Konfederasyon Genel Başkanlığı adına Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a plaket verilirken fotoğraf çekimi ile ziyaret sona erdi.

Başarılı projeleri kendi yerel yönetimlerinden talep edecekler

Eşkinat ile yapılan görüşmenin ardından projeleri yerinde görmek isteyen ekip sırasıyla Dost Eli Aşevi, Dost Eli Giyim Mağazası, Dost Eli Konuk Evi, Osman Tabak Yerleşkesi, Alzheimer Gündüz Yaşam ve Konuk Evi, Çocuk Akademisi ve Aydoğdu Sosyal Yaşam Merkezini ziyaret ederek kendi şehirlerinde başarılı olan projeleri yerel yönetimlerden talep etmek üzere notlar aldı.