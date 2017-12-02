Ruhsatlarını Başkan Eşkinat teslim etti

İlk olarak Hürriyet Mahallesi’nde hizmet veren Vien Butik’i ziyaret Başkan Eşkinat, iş yeri temsilcisine “Hayırlı olsun” dileklerini iletirken mağazada incelemelerde bulunup iş yeri temsilcisine duyarlılığından dolayı teşekkür ederek ruhsatını teslim etti.

Başkan Eşkinat’ın ikinci durağı Hürriyet Mahallesi’nde açılan Bahar Yapı İnşaat Limited Şirketi oldu. İnşaat faaliyetleri irtibat bürosu olarak kullanılacak büroya ruhsat alarak “Ruhsatını Al Şehrine Sahip Çık” kampanyasına destek olan işyeri temsilcisini tebrik eden Eşkinat işyeri temsilcisine ruhsatını takdim etti.

“Ruhsatını alarak kanunlara uyan tüm esnafımıza teşekkür ediyorum”

Son olarak 100. Yıl Mahallesi’nde hizmet veren Ekiciler Zirai İlaç Hayvancılık ve Tarım mağazasına giden Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, ruhsatını alan işyeri temsilcisine “Hayırlı kazançlara vesile olmasını dilerim” dedi. Eşkinat yaptığı konuşmada,“Göreve geldiğimizde şehrimizdeki iş yerlerinden çoğu ruhsatsızdı. Ruhsatsız işyeri kalmaması için başlattığımız ‘Ruhsatını al şehrine sahip çık’ kampanyasına esnafımız da büyük bir duyarlılık örneği gösterdi ve artık çoğu işyerimizin ruhsatı var. Ruhsatını alarak kanunlara uyan tüm esnafımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu şehir hepimizin kazanan şehrimiz olsun”

İşyeri temsilcisine ruhsatını teslim eden Eşkinat, halen ruhsatını almadan faaliyet göstermeye çalışan işletmelere de seslenirken, “Ruhsatını almayan işletmelerimizin cezai yaptırımlar ile karşılaşmaması için onları da ruhsatlarını bir an önce almaya davet ediyorum. Bu şehir hepimiz. Kazanan şehrimiz olsun” diye konuştu.