Rusya ve Avrupa’da yayınlanacak reklam filmi için Tekirdağ’ı seçtiler

Tekirdağ, Uçmakdere Sahil Yolu ve Çanakçı- Naip Mahallesi yolu üzerinde, bir hafta sürecek olan reklam filmi çekimleri için Tekirdağ’a gelen, yerli bir prodüksiyon firmasının yetkilileri, “İlinizin İstanbul’a olan yakınlığı ve böylesine doğal güzelliklere sahip olması bizleri ve Rusya’dan gelen misafirlerimizi büyüledi. Bizleri burada misafir eden Tekirdağ halkına ve yöneticilerine teşekkür ederiz” ifadesinde bulunarak, yaptıkları çekimlerin başarıyla gerçekleştiğini belirtti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Cömertler de çalışmaları yerinde izlemek ve ‘kolay gelsin’ dilemek üzere çekim yapılan alanda misafirleri ile bir araya geldi. Cömertler , “Şehrimizi ziyarete gelen ve uluslararası platformlarda tanıtımına katkı sağlayan böylesine büyük uluslararası firmaları, Tekirdağ’ımızda ağırlamaktan” duyduğu memnuniyeti dile getirdi.