Rusya’nın en büyük fotoğraf festivali Photo Visa Süleymanpaşa’ya geldi

Uluslararası Fotoğraf Festivali, Rusya’nın en büyük fotoğraf festivali olan Photo Visa’nın sanatçıları, Süleymanpaşa Belediyesi’nin davetlisi olarak Süleymanpaşa’ya gelerek Photo Visa ile ilgili bir sunum gerçekleştirdiler. Sunumda Başkan Eşkinat sanatçılara teşekkür plaketi verdi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen, 4. Trakya Bağbozumu ve Ekoloji Festivali ile eş zamanlı olarak gerçekleşen ve bu yıl birincisi düzenlenen Bisanthe Photo Uluslararası Fotoğraf Festivali, Rusya’nın en büyük fotoğraf festivallerinden biri olan ve 10 yıldır aralıksız süren Photo Visa Uluslararası Fotoğraf Festivali sanatçılarını ağırladı. Fotoğraf sanatçıları Masha Goldman ve Irina Chmyreva, Photo Visa Festivali’nin doğuşunu ve bugüne geliş öyküsünü anlatan bir sunum gerçekleştirdiler.

Başkan Eşkinat Rus sanatçılara plaket takdim etti

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Değirmenaltı Mahallesi’nde bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen sunum öncesi önceki gün bir fotoğraf sergisi de açan Rus fotoğraf sanatçıları Stoyan Vassev, Masha Goldman ve Irina Chmyreva’ya plaket takdim ederek Süleymanpaşa’ya geldikleri için teşekkür etti.

“Işığa hükmeden sanatçılarımıza teşekkür ediyorum”

Eşkinat, “Fotoğraf sanatı, hakkında çok fazla bilgim olmayan bir alan. Ancak Rusya’dan aramıza katılan sanatçılarımızın eserlerini gördüğümde, içimde bir fotoğraf makinesi alarak yollara düşme isteği doğdu. Işığa hükmeden ve ortaya tadına doyulmaz eserler çıkartan sanatçılarımıza teşekkür ediyor ve ilk yılımızda bizimle birlikte oldukları için duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Photo Visa sanatçılarının sunumu ilgiyle izlendi

Plaket töreninin ardından Rus sanatçılar Goldman ve Chmyreva, sunumlarını gerçekleştirdiler. Yaklaşık bir saatlik sunum, Tekirdağ’da fotoğrafa gönül vermiş çok sayıda sanatsever tarafından ilgiyle izlendi.