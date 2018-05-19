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19 Mayıs 2018 13:51

Saat kulesi Malkara ilçe merkezine modern görünüm kazandırdı

Tekirdağ Malkara Belediyesi tarafından şehir meydanına dikilen saat kulesi, vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Saat kulesi Malkara ilçe merkezine modern görünüm kazandırdı

19 Mayıs 2018 13:51


Ziraat Meydanı’na dikilen yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki saat kulesi saf mermerden oluşuyor. Kulenin en üstünde alem yer alırken bunun yanı sıra peynir, belediyenin arması, süt, ayçiçeği ve buğday başağını ifade eden çizimler yer alıyor.


Malkara Belediye Başkan Yardımcısı Bahaettin Cömert, “İlçenin tüm noktalarında alt yapıdan üst yapıya, çevre düzenlemesinden peyzaj çalışmasına kadar yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. Belediye Başkanlığımız tarafından şehrin estetik görüntüsünü de düşünerek merkezin en işlek noktası olan Ziraat Kavşağına 4 cepheli saat kulesi dikilmiştir. Malkara halkımıza hayırlı olsun" dedi.




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