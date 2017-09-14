Saçınız günde 150 tel dökülüyorsa mutlaka doktora başvurun

Tekirdağ’da faaliyet gösteren Özel Star Medica Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. İrem Eren Kutlutürk, saç dökülmeleri konusunda bilgiler verdi. Kutlutürk, “Mevsimsel değişiklikler, stres, çinko, biotin, demir, vitamin eksiklikleri, tiroit hastalıkları, ağır diyetler, düzensiz beslenme, sık sık fön çektirmek, saçları sıklıkla kimyasal işlemlere maruz bırakmak saç dökülmesine yol açar. Mevsim dönüşlerinde saç dökülmesinde artış olması beklenen bir durum olmakla birlikte bu durum 2-3 aydan fazla sürerse, günlük 150 saç telinden daha fazla saç kaybı yaşıyorsak mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurmalıyız” dedi.

"Saç dökülmesi önlenebilir"

Saçlı derinin ve saçların yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için kısa ve orta vadede iyi sonuçlar ortaya çıkaran PRP, saç mezoterapisi gibi bazı yöntemlerden yararlanılması gerektiğini ifade eden Dr. Kutlutürk, “PRP; bu yöntemde kandaki büyüme faktör bileşenleri belirli yöntemlerle saflaştırılır. Ardından saçlı deriye verilir. Amaç saçlı deride kan dolaşımını artırmak, daha fazla oksijen sağlamak, kıl köklerinin gelişmesi ve saç tellerinin büyümesini sağlamaktır. Uygulama insanın kendi kanından elde edilen bir serumla yapıldığı için son derece güvenlidir, yan etkisi yoktur” diye konuştu.

Mezoterapi yöntemini de anlatan Dr. Kutlutürk, “Mezoterapi, neredeyse bir kıl teli kalınlığındaki ince uçlu iğnelerle saçlı deri ve saç köklerine vitaminler, mineral ve doğal ekstreleri uygulama yöntemidir. 2-3 seans sonra saçlı deride canlanma ve saçlarda belirgin bir artış sağlar. Özellikle yanlış kullanılan kozmetikler, uzun süre ve yoğun güneş ışınları, yetersiz beslenme, çeşitli vitamin ve mineral eksikliklerinde meydana gelen saç kayıplarında fayda sağlar. Haftada bir kez olmak üzere 10 seans olarak planlanır. Tedavinin süresi kişiden kişiye değişebilir. Kullanılan iğneler çok ince ve özel olduğu için iğne girişi dışında bir ağrı hissedilmez” dedi.