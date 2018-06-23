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23 Haziran 2018 17:03

Sağanak yağmur caddeleri göle çevirdi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde etkili olan sağanak yağmurun ardından cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Sağanak yağmur caddeleri göle çevirdi

23 Haziran 2018 17:03

Çok sayıda araç su biriken yollarda mahsur kaldı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak ve su baskını uyarısı yaptığı bölgelerden biri olan Çorlu’da yarım saati aşkın süreyle yağan sağanak yağmur caddeleri göle çevirdi. Bazı araçlar çöken yollarda bazıları ise su dolu yollarda mahsur kaldı.


Çorlu’nun İstanbul yönünden girişinde yer alan Oto Center mevkii, Bülent Ecevit Bulvarı’nın yeni devlet hastanesi kesimi, Çetin Emeç Bulvarı ile Ali Osman Çelebi Bulvarlarının bir bölümünde aşırı yağış nedeniyle su baskını yaşandı.




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