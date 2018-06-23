Çok sayıda araç su biriken yollarda mahsur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak ve su baskını uyarısı yaptığı bölgelerden biri olan Çorlu’da yarım saati aşkın süreyle yağan sağanak yağmur caddeleri göle çevirdi. Bazı araçlar çöken yollarda bazıları ise su dolu yollarda mahsur kaldı.

Çorlu’nun İstanbul yönünden girişinde yer alan Oto Center mevkii, Bülent Ecevit Bulvarı’nın yeni devlet hastanesi kesimi, Çetin Emeç Bulvarı ile Ali Osman Çelebi Bulvarlarının bir bölümünde aşırı yağış nedeniyle su baskını yaşandı.