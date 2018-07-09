» Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Ile Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tren Kazasında Yaralananları Ziyaret Etti
09 Temmuz 2018 01:56
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, tren kazasında yaralananları ziyaret etti
TEKİRDAĞ (İHA)-Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında yaralananları, tedavi gördükleri Çorlu Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti.