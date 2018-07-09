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09 Temmuz 2018 01:56

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, tren kazasında yaralananları ziyaret etti

TEKİRDAĞ (İHA)-Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında yaralananları, tedavi gördükleri Çorlu Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, tren kazasında yaralananları ziyaret etti

09 Temmuz 2018 01:56




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