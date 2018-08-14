Sağlık Mahallesi’ndeki yol çalışmaları

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Sağlık Mahallesi’nin birçok sokak ve caddesinde başlatmış olduğu parke kilit taş yol yapım çalışmaları devam ediyor. Edirne Caddesi 4. Sokak üzerinde süratli bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler geçtiğimiz hafta beton attıkları sokağı kilit parke taşlar ile döşedi. Ticarethane kısmında kalan güzergahta da çalışmalarını sürdüren ekipler önümüzde ki günlerde de buradaki çalışmalarını tamamlayacak.

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olan diğer ekiplerde yine aynı güzergah üzerinde Edirne Caddesi giriş kısmında büyük iş makineleri ile yol kazı dolgu çalışmasında bulunuyor. Yol kazı dolgu çalışmasının ardından parke kilit taş döşemesi için hazır hale getirilecek olan sokakta en son ekipler parke taşları döşeyecek.

Bunun yanı sıra yine Sağlık Mahallesi Edirne 5. ve 6. Sokaklarda da yol çalışmaları devam ederken, Ergene Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı olan ekipler de ot kesimi ve çocuk oyun parklarında çevre düzenlemesi çalışmalarında bulunuyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çocuk oyun parklarında yanmayan aydınlatma direklerine de gerekli bakımı yapıyor.

Yapılan çalışmaları memnuniyet ile karşıladıklarını belirten vatandaşlar, Ergene Belediyesi tarafından sağlık mahallesinin yeni bir düzen kazandığını belirttiler.