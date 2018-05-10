Sağlık personeline sağlık eğitimi

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü bünyesindeki Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans salonunda, personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini ve görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamak amacıyla her yıl Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca tarafından eğitim veriliyor. Hazırlanan eğitim konuları çerçevesinde bağlı birimlerde görev yapmakta olan Aile Hekimi, Aile Sağlığı Elemanı ve diğer sağlık personeline yönelik “Kronik Hastalıklarda Hizmet İçi Eğitimler” eğitimi verildi.

Tekirdağ Devlet Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Murat Şakacı, Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Doç.Dr. Levent Cem Mutlu ve Tekirdağ Devlet Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nüget İlgün tarafından eğitim verildi. Katılımcılara eğitimde Ön Test ve Son test yapılarak eğitimlerin etkinliğinin ölçülmesi amaçlandı.

Ayrıca eğitim sırasında kronik hastalıkların oluşmasında önemli bir neden olan fiziksel aktivite yetersizliğine dikkat çekmek amacıyla ve 10 Mayıs “Dünya Sağlık İçin Hareket Et” günü kapsamında katılımcılara masa başında çalışan personele yönelik hazırlanan masabaşı egzersiz videosuyla birlikte masa başı egzersizleri yapıldı.